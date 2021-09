റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ദുംക ജില്ലയില്‍ വിവാഹേതര ബന്ധം ആരോപിച്ച് പിടികൂടിയ യുവതിയേയും യുവാവിനേയും പ്രദേശവാസികള്‍ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയതായി പരാതി. സംഭവത്തില്‍ 60 പേര്‍ക്കെതിരേ മുഫാസില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച ബദ്ദല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. വിവാഹിതയായ യുവതിയെ കാണാനായി യുവാവ് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഗ്രാമവാസികള്‍ പിടികൂടി കെട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരേയും നഗ്നരാക്കി ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരുകിലോമീറ്ററോളം നടത്തിച്ചുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് യുവതി ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ ശേഷമാണ് യുവാവ് വീട്ടിലെത്തിയത്. യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഒരുവര്‍ഷത്തോളമായി സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ തടവിലാണ്. ജീവിതച്ചെലവ് കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയതോടെ യുവതി ദിവസവേതന ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. ഇവിടെവെച്ചാണ് യുവാവുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്. ഇരുവരും ഒരേ ഗ്രാമവാസികളാണ്.

content highlights: woman and paramour paraded naked by villagers in Jharkhand, police book 60 people