ന്യൂഡല്‍ഹി: ഷഹ്ദാരയിലെ സീമാപുരി ഏരിയയില്‍ അടുപ്പില്‍നിന്നുള്ള വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് അമ്മയും നാലുമക്കളും മരിച്ചു.

ഭര്‍ത്താവിനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഓള്‍ഡ് സീമാപുരി സ്വദേശി മോഹിത് കാലിയയുടെ ഭാര്യ രാധയും നാലുകുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത്. മോഹിത് കാലിയയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഓള്‍ഡ് സീമാപുരിയില്‍ അമര്‍പാല്‍ സിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലെ വാടകക്കാരാണിവര്‍. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ മുറിയില്‍ കിടക്കുന്നുവെന്ന് അയല്‍വാസികളാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. പോലീസെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും അമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ചെറിയ മുറിയിലാണ് ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കടുത്ത തണുപ്പില്‍നിന്ന് രക്ഷനേടാന്‍ മുറിയില്‍ ചെറിയ അടുപ്പ്(അംഗിതി) കത്തിച്ചുവെച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍നിന്നുള്ള വിഷവായുവാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനുശേഷമേ മരണത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥകാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: woman and four kids dies in delhi after inhaling toxic smoke