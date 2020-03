ന്യൂഡല്‍ഹി: എക്കണോമിക് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്‍ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരം. 'പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് നാലു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയിലേക്കാണ് ഉണര്‍ന്ന'തെന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ വിശകലം ചെയ്യുന്നതിനും രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‍ കുറക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ധനമന്ത്രാലയം നിരാകരിച്ചു. ധനമന്ത്രി ഫോണെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ അതും വിലക്കപ്പെട്ടതാണോ? മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ ചിദംബരം ആരാഞ്ഞു.

Woke up to read the shocking news that, four days after the PM’s announcement, the promised Economic Task Force has not been set up by the government !