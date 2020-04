ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്താകുമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൃത്യസമയത്തായിരുന്നുവെന്നും അത് കോവിഡ് കണക്കുകളില്‍ ദൃശ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ച 11 ഉന്നതാധികാര സംഘങ്ങളുടെ തലവന്‍ ഡോ.വി.കെ. പോള്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം ഇരട്ടിക്കുന്ന നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിലും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സഹായിച്ചുവെന്നാണ് വിശകലനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. പോള്‍ പറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനം കൃത്യസമയത്തായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ 23,000 രോഗികളാണുള്ളതെന്നും ഇത് 73,000 ആകാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രോഗം ഇരട്ടിക്കുന്ന നിരക്ക് 3.3 ദിവസത്തില്‍ നിന്ന് 10 ദിവസമായി ഉയര്‍ത്താന്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സഹായിച്ചതായും ഡോ.പോള്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇരട്ടിക്കല്‍ നിരക്ക് 10 ദിവസമാണ്. ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്. മാര്‍ച്ച് 21 ന് ഇരട്ടിക്കല്‍ നിരക്ക് ഏകദേശം 3.3 ദിവസമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

രോഗബാധിതരായവരെ രോഗം ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്താന്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം സാധിച്ചുവെന്നും കോവിഡ് രോഗ വളര്‍ച്ചനിര്‍ക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് സാധിച്ചെന്നും നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. സുജീത് സിംഗും പറഞ്ഞു.

