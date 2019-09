ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഐന്‍സ്‌റ്റൈനെ കണക്ക് സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്. ഇത്തരം മന്ത്രിമാര്‍ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോള്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗോയലിന്റെ വാക്കുകള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയതോതില്‍ ട്രോളുകളായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള ജയറാം രമേശിന്റെ പരിഹാസം.

ശരിയാണ്, ന്യൂട്ടന്‍ നേരത്തെ തന്നെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം കണ്ട് പിടിച്ചതിനാല്‍ ഐന്‍സ്റ്റൈന് ഗുരുത്വാകര്‍ഷം കണ്ടെത്താന്‍ കണക്കുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ന്യൂട്ടന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വീകര്‍ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം കണ്ടുപുടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം മന്ത്രിമാരില്‍ നിന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുവെന്നും ജയറാം രമേശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

