ന്യൂഡല്‍ഹി: നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലെ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പലരേയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് ബൈക്കുകളിലും കാറുകളിലും. അക്രമികള്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ തടയുന്നതാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് തടസമാകുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റവരെ പോലും അതിവേഗം ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇരുവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കല്ലേറുണ്ടായ സ്ഥലത്തുവച്ച് വലതുകൈക്ക് പരിക്കേറ്റ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ അമിത് കുമാറിനെ ബൈക്കിലാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വലതുകൈയില്‍ എന്തോ തറച്ചുവെന്നാണ് അമിത് കുമാര്‍ പറയുന്നത്. കൈയില്‍ പതിച്ചത് കല്ലാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഖുറേജി ഖാസ് പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ കൈഫ് (32)നെ വാനില്‍ കയറ്റിയാണ് പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഓട്ടോ റിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ കൈഫ് വാഹനം നിര്‍ത്തിയിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. മുപ്പതോളം പേര്‍ കൈഫിനുനേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. തലയ്ക്കും മുഖത്തും പരിക്കേറ്റ് നിലത്തുവീണ് കിടന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സുഹൃത്താണ് പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയത്.

വെടിവെപ്പില്‍ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരാളെയും രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. മൗജ്പുര്‍ ചൗക്ക് പ്രദേശത്തെ കബീര്‍ നഗറില്‍വച്ചാണ് അയാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചവര്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിര്‍ക്കുന്നവരും തമ്മിലുണ്ടായ കല്ലേറാണ് വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ജാഫറാബാദിലും മൗജ്പൂരിലും സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ഇരുവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പലയിടത്തും കല്ലേറുണ്ടാവുകയും വീടുകളും കടകളും വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഡല്‍ഹി പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ രത്തന്‍ ലാല്‍ അടക്കം ഒന്‍പതു പേരാണ് മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ, ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജയിന്‍ എന്നിവര്‍ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

