ജയ്പുര്‍: കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ബാര്‍മറില്‍ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ച് അധ്യാപകര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വീടുകളിലെത്തി ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മൊബൈല്‍ ഫോണില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്രദേശത്തെ മൊബൈല്‍ സിഗ്നലുകള്‍ പരിമിതമായതിനാലുമാണ് അധ്യാപകര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വീടുകളിലെത്തി ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നത്.

സിഗ്നല്‍ കുറവായതിനാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ മുടങ്ങുന്നത് പതിവായി. കൂടാതെ 75 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും ഫോണ്‍ സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളില്‍ അധ്യാപകര്‍ വീടുകളിലെത്തി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാസ് നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നുവെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ സൗരവ് സ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

"Out of 75 lakh students, many do not have mobile phones. So the state government decided that teachers will go to their homes once a week for class 1-8, and twice a week for class 9-12," says Saurav Swami, Director of Rajasthan Education Department pic.twitter.com/Pz1AZAtXfo — ANI (@ANI) July 9, 2021

തീര്‍ത്തും മരുഭൂ പ്രദേശമായ ബാര്‍മറിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തേറിയാണ് അധ്യാപകര്‍ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒന്ന് മുതല്‍ എട്ട് വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസവും ഒമ്പത് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവര്‍ക്ക് ആഴ്ചയില്‍ രണ്ട് ദിവസവുമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ നല്‍കുന്നത്.

കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിലും വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായ അധ്യാപകരെ നിരവധി പേര്‍ പ്രശംസിച്ചു. അധ്യാപരോട് ആദരവും നന്ദിയും അറിയിച്ചതിനൊപ്പം ഈ സംവിധാനം തുടരണമെന്നും ഭീംതാലിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹയര്‍ സീനിയര്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ രൂപ് സിങ് ജാകഡ് പ്രതികരിച്ചു.

Rajasthan | Teachers in Barmer travel by camel to the homes of students in desert areas or which have limited access to mobile networks.



"I salute & thank this team of teachers. This should be continued further," says Roop Singh Jhakad, Principal, Govt Higher Sr School, Bhimthal pic.twitter.com/hLfg0dUnvI — ANI (@ANI) July 9, 2021

Content Highlights: With poor mobile connectivity, teachers go to students' homes on camels for classes