മുംബൈ: ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി മുംബൈ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 132 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് മുംബൈയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഇതോടെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,008 ആയി. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ആകെ കേസുകളുടെ 64 ശതമാനവും മുംബൈയിലാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 1,574 കേസുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വന്‍ വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ ചേരിപ്രദേശമായ ധാരാവിയില്‍ സമൂഹവ്യാപനം ആരംഭിച്ചോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്‍. ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചുവെന്നാണ്‌ കണക്കുകള്‍.

പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 1930 പേരെയാണ് നിയമം ലംഘിച്ച കേസില്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Content Highlights: With over 1,000 cases, Mumbai becomes India's Covid-19 hotspot