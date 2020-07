അലഹാബാദ്: മെഡിക്കല്‍ കോഴ കേസില്‍ ആരോപണവിധേയനായ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി നാരായണ്‍ ശുക്ല വിരമിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ കോഴ ആരോപണത്തില്‍ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നാരായണ്‍ ശുക്ലയെ 2018 മുതല്‍ ഔദ്യോഗികകൃത്യ നിര്‍വഹണത്തില്‍നിന്നു മാറ്റിനിര്‍ത്തിയിരുന്നു. രാജിവെക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിസമ്മതിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷമായി ഔദ്യോഗിക ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് വര്‍ഷക്കാലവും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സുപ്രീംകോടതിയുടെയും ഉത്തരവുകള്‍ മറികടന്ന് ലഖ്‌നൗവിലെ പ്രസാദ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ട്രസ്റ്റിന് മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനാനുമതി നല്‍കിയെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് നാരായണ്‍ ശുക്ലയ്ക്ക് എതിരായ കണ്ടെത്തല്‍.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിര ബാനര്‍ജി, സിക്കിം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. അഗ്നിഹോത്രി, മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പി.കെ. ജെയ്‌സ്വാള്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളായ ആഭ്യന്തര സമിതിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജോലിയില്‍നിന്നു രാജിവെക്കണമെന്ന ഇന്‍ഹൗസ് പ്രൊസീജിയര്‍ പാലിക്കാന്‍ ശുക്ല വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സേവനത്തില്‍നിന്നു നീക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

2019-ല്‍ ശുക്ലയ്‌ക്കെതിരെ സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. 2005-ലാണ് ശുക്ല അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായത്. ജൂലൈ 17-നാണ് ശുക്ല വിരമിച്ചത്.

Content Highlights: With no judicial work since 2018, Allahabad HC judge booked by CBI retires today, Justice Narayan Shukla