മുംബൈ: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതലെന്ന രീതിയില്‍ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപനയത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റംവരുത്തി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ഇന്ത്യയുമായി അതിര്‍ത്തിപങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികളില്‍ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിവേണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നത്. പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് നേരത്തേ നിയന്ത്രണം നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണം.

കേന്ദ്ര വ്യവസായ-ആഭ്യന്തരവാണിജ്യ പ്രോത്സാഹനവകുപ്പ് (ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി.) ആണ് ഉത്തരവു പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കില്‍ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരോ അയല്‍രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരാണെങ്കില്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിവേണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികളിലുള്ള നിക്ഷേപം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥതയില്‍ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും അനുമതിവേണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ഓരോ നിക്ഷേപവും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ മാന്ദ്യത്തില്‍ ഓഹരിവിപണിയില്‍ വിവിധ കന്പനികള്‍ക്കുണ്ടായ മൂല്യശോഷണം അവസരമാക്കി ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള വിദേശനിക്ഷേപകസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ വന്‍തോതില്‍ വാങ്ങുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ധനകാര്യസേവന കന്പനിയായ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ലിമിറ്റഡില്‍ പീപ്പിള്‍സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന ഓഹരിപങ്കാളിത്തം ഒരുശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിദേശനിക്ഷേപകസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുകന്പനിയില്‍ പത്തുശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാന്‍ കഴിയില്ല. ചൈനയിലെ വിദേശനിക്ഷേപകസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പലതും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, ചൈനയിലെ വിവിധ നിക്ഷേപസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഈ പരിധി ലംഘിക്കാനിടയായാല്‍ കന്പനികളുടെ നിയന്ത്രണമുള്‍പ്പെടെ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് പോകുമോയെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകവ്യാപകമായി ചൈന ഇത്തരം ശ്രമം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനു തടയിടാന്‍ യൂറോപ്യന്‍രാജ്യങ്ങള്‍ വിദേശനിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് സംരംഭങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് കന്പനികള്‍ക്ക് നിലവില്‍ വലിയ അളവില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ട്. പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കന്പനിയായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ ചൈനീസ് കന്പനിയായ ടെന്‍സെന്റിന് അഞ്ചുശതമാനമാണ് പങ്കാളിത്തം. ആലിബാബയ്ക്ക് പേടിഎമ്മിലും നിക്ഷേപമുണ്ട്. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഈ കന്പനികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനോ നിലവിലുള്ളത് പിന്‍വലിക്കുന്നതിനോ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണ്ടിവരും. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ വിപണിമൂല്യം കുറഞ്ഞത് അവസരമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ കന്പനികള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ വിദേശനിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളെയും മറ്റും അനുവദിക്കരുതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി നേരത്തേ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

