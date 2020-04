ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മിനിറ്റില്‍ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ ഓഫാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് തകരാറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെ തുടര്‍ന്ന് മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളെടുത്തതിനും പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനും കേന്ദ്ര ഈര്‍ജ്ജ മന്ത്രി ആര്‍.കെ.സിങ് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡുകളെ അഭിനന്ദിച്ചു.

കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിന്റെ ഐക്യം വിളിച്ചോതുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി വിളക്കുകളണച്ച് ദീപം തെളിയിക്കാനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആഹ്വാനം. ദേശീയ ഗ്രിഡ് ഓപ്പറേറ്റര്‍ പോസോകോ, ദേശീയ-പ്രാദേശിക സംസ്ഥാന ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വൈദ്യുതി വകുപ്പുകളും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാത്രി 8.49 മുതല്‍ 9.09 വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളില്‍ 117300 മെഗാവാട്ടില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 85000 മെഗാവാട്ടായി കുറഞ്ഞു. 32000 മെഗാവാട്ട് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സമയത്തിന് ശേഷം ഉപഭോഗം പിന്നീട് വര്‍ദ്ധിക്കുയും ചെയ്തു. 49.7 മുതല്‍ 50.26 ഹെര്‍ട്‌സ് വരെയുള്ള ബാന്‍ഡിനുള്ളിലെ ഇതിന്റെ ആവൃത്തി നിലനിര്‍ത്തി' വോള്‍ട്ടേജ് സ്ഥിരമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇതുക്കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയില്‍ 380 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണ് കേരളത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.അറിയിച്ചു.'പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് ഐക്യദീപം തെളിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയില്‍ 380 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിന് തകരാറുണ്ടായില്ല'. കെഎസ്ഇബിയുടെ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

