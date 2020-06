മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശനിയാഴ്ച 5,318 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകള്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഇതോടെ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,59,133 അയി. 167 മരണംകൂടി ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ ആകെ മരണം 7273 ആയി. 4430 പേര്‍ ശനിയാഴ്ച രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 84,245 ആയി.

മുംബൈയില്‍ മാത്രം 1460 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 41 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 73,747 ഉം ആകെ മരണം 4242 ഉം ആയി. 27,134 ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് മുംബൈയില്‍.

അതിനിടെ, സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം ശനിയാഴ്ച താനെ ജില്ലയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. മരണനിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടു വരാനുള്ള നടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധികൃതര്‍ക്ക് കേന്ദ്രസംഘം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. താനെയില്‍ മാത്രം 27,479 കേസുകളാണ് ഉള്ളത്.

Maharashtra reports 167 deaths and 5318 new #COVID19 positive cases. Out of these 167 deaths- 86 occurred in the last 48 hrs and rest 81 are from the previous period. The total number of cases in the State stands at 1,59,133: State Health Department