ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ കോവിഡ് മുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 47,905 പുതിയ കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 86,83,917 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

550 കോവിഡ് മരണമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,28,121 ആയി. നിലവില്‍ രാജ്യത്തെ സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം 4,89,294 ആണ്. സജീവരോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 5,363 പേരുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനവുണ്ട്. 52,718 പേര്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തരായി. ഇതോടെ 80,66,502 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായത്.

സംസ്ഥാനതല കണക്കുകളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ ഏറെ മുന്നിലാണ്. ഇതുവരെ 17,31,833 പേര്‍ക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പട്ടികയില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പിന്നില്‍. എന്നാല്‍ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിദിന കേസുകള്‍ കുറയുകയാണ്.

