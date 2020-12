ചെന്നൈ: തമിഴ് ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവന്‍പോലും ബലികഴിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രജനീകാന്ത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ജനുവരിയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ മതനിരപേക്ഷ ആത്മീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും തന്റേതെന്നും രജനീകാന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിശ്ചയമായും വിജയിക്കും. സത്യസന്ധവും സുതാര്യവും അഴിമതി വിരുദ്ധവും ജാതി മത വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് അതീതവുമായ മതനിരപേക്ഷ ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കും. തീര്‍ച്ചയായും അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും' - അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് തമിഴര്‍ക്കുവേണ്ടി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍പോലും തയ്യാറാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. താന്‍ വിജയിച്ചാല്‍ അത് ജനങ്ങളുടെ വിജയം ആയിരിക്കുമെന്നും പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അത് ജനങ്ങളുടെ പരാജയമായിരിക്കുമെന്നും പറയുകയും ചെയ്തു. ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

രജിനി മക്കള്‍ മണ്‍ട്രത്തിന്റെ മൂതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മനസുതുറന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികള്‍ അവരുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞു. താന്‍ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നതെന്നും പോയസ് ഗാര്‍നിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂങ്ങള്‍ക്ക് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മാസം അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കത്ത് പുറത്തുവന്നതായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനം. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ സാഹചര്യത്തിലും കോവിഡ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തും യാത്രകള്‍ പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അദ്ദേഹത്തോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുവെന്ന സൂചന നല്‍കുന്നതായിരുന്നു കത്ത്. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തശേഷമെ മറ്റുകാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാവൂ എന്ന ഉപദേശവും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കിയതായി അഭ്യൂങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

എന്നാല്‍ കത്ത് തന്റേതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രജനീകാന്ത് തന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം അതുതന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മറ്റു നിലപാടുകള്‍ യഥാസമയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഏപ്രില്‍ - മെയ് മാസങ്ങളില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ രജനീകാന്തിന്റെയും കമല്‍ഹാസന്റെയും സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തരായിരുന്ന ജയലളിതയുടെയും കരുണാനിധിയുടെയും മരണത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കരുണാനിധിയും ജയലളിതയും സൃഷ്ടിച്ച വിടവ് ഇനിയും നികത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

