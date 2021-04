ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ഡല്‍ഹിയിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യത്തിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശമുന്നയിച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. ഡല്‍ഹിയോട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിവേചനം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഹര്‍ജിയിലാണിത്. ഓക്‌സിജന്റെ വിഷയത്തില്‍ കേരളം എല്ലാവര്‍ക്കും പിന്തുടരാവുന്ന മാതൃകയാണെന്നും കോടതി പരാമര്‍ശിച്ചു.

വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓക്‌സിജന്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൂടേ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. രോഗികള്‍ക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കുന്നത് കുറയ്ക്കാന്‍ ഗംഗാറാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുമേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമുള്ളതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജിമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

He points out State of Kerala is a role model to be followed by all ( on best utilisation of Oxygen) : Court