ന്യൂഡല്‍ഹി: ആവശ്യമെങ്കില്‍ കശ്മീര്‍ ഹൈക്കോടതി സന്ദര്‍ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്. കശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ബാലാവകാശ പ്രവര്‍ത്തക നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശം നല്‍കുന്ന അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും ഏറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടുകയാണെന്ന് ഏനാക്ഷി ഗാംഗുലി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇത് കശ്മീര്‍ ഹൈക്കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കേസാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ ഹൈക്കോടിതിയില്‍ പോകുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രയാസമാണെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ആരാഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റസില്‍ നിന്ന് അറിയണമെന്നും ആവശ്യമങ്കില്‍ താന്‍ കശ്മീര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

