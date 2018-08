കൊല്‍ക്കത്ത: 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജിയെയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെയും പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതെറിയുമെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ യുവ സ്വാഭിമാന്‍ സമാവേശ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ. പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകനായ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ബംഗാളില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മറ്റു 19 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബി ജെ പി അധികാരം കയ്യാളുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല. ബി ജെ പി ബംഗാള്‍ വിരോധികളല്ല, മമതാ വിരോധികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ദേശസുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി ബംഗ്ലാദേശില്‍നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതെന്ന് അസം എന്‍ ആര്‍ സി വിഷയത്തെ പരാമര്‍ശിച്ച് ഷാ പറഞ്ഞു. "ബംഗ്ലാദേശില്‍നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മമതാ ബാനര്‍ജിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്". രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും വിഷയത്തില്‍ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്- അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു.

എന്‍ ആര്‍ സി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമായിരുന്നു മമത നടത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കു ബദലായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ധിക്കാര്‍ ദിവസ് ആചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Have reached Kolkata where I will be addressing lakhs of young men and women who have come from all parts of West Bengal to attend the "Yuva Swabhiman Samavesh", an awakening that will uproot the undemocratic and totalitarian TMC government in the state. #BJPForSonarBangla pic.twitter.com/znV2I2qSFt