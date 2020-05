ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനും ചൈനയുമായി അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് റാഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തും. നാല് വിമാനങ്ങളാണ് എത്തുക. ഹരിയാനയിലെ അംബാല വ്യോമതാവളത്തിലാകും ഇവയെ വിന്യസിക്കുക. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ എത്തുമെങ്കിലും വിമാനങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തിയതി റാഫേല്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

36 വിമാനങ്ങളാണ് വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്തിന്റെ നിര്‍മാണം വൈകിയിരുന്നു. നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു റാഫേല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. കോവിഡ് ഫ്രാന്‍സിലെ കോവിഡ് വ്യാപനമാണ് വൈകിയതിന് കാരണം.

ആദ്യബാച്ചിലെ നാലെണ്ണത്തില്‍ മൂന്നെണ്ണം ഇരട്ട സീറ്റുള്ളവയാണ്. വിമാനം പറത്തുന്നതിന് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഏഴ് പൈലറ്റുമാര്‍ക്കാണ് പരിശീലനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിനെ ഉടന്‍ പരിശീലനത്തിനായി ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

