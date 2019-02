പൂണെ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണോ രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നത്, അന്ന് താനും രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി. തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയോട് മോഹമില്ലെന്നും ഊർജസ്വലരായ നേതാക്കൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു.

"ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഊര്‍ജ്ജിതപ്രഭാവമുള്ള നേതാക്കള്‍ക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായിരുന്നു. വാജ്‌പയിക്ക് കീഴിലും ഇപ്പോള്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കീഴിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു.പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണോ തന്റെ ബൂട്ട്‌സ് അഴിച്ചുവെച്ച് രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നത്, അന്ന് ഞാനും രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തും" - സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു.

Smriti Irani on being asked 'when will one see pradhan sevak Smriti Irani", at Words Count festival in Pune: Never.I entered politics to work under charismatic leaders.I was very lucky to work under leadership of late Atal Bihari Vajpayee&I'm currently serving under Narendra Modi pic.twitter.com/liXxvPYuxf