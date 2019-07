ന്യൂഡല്‍ഹി: കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവ് കേസില്‍ നീതിയുക്തമായ വിചാരണ നടത്താന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാകാത്തപക്ഷം വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വെ. നിഷ്പക്ഷ വിചാരണ നടത്താന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനാ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് പാകിസ്താനിലെ സൈനിക കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സാല്‍വെയുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ ഹാജരായത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഒരു രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം കുല്‍ഭൂഷണുവേണ്ടി വാദിച്ചത്. ജാദവ് ചാരനാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാന്‍ കോടികള്‍ ചിലവഴിച്ച് അഭിഭാഷകരെ ഹാജരാക്കിയാണ് പാകിസ്താന്‍ ശ്രമം നടത്തിയത്. കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ര സഹായം ലഭിക്കുന്നതോടെ പാക് സൈനിക കോടതിയില്‍ നടക്കുന്ന വാദങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കാന്‍ ജാദവിന് കഴിയുമെന്ന് ലണ്ടനിലുള്ള സാല്‍വെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യന്‍ ചാരനാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പാക് സൈനിക കോടതി ജാദവിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എന്നാല്‍, നാവിക സേനയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ചശേഷം ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ഇറാനിലെത്തിയ ജാദവിനെ പാക് ചാരസംഘടന അവിടെനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധിയുടെ പ്രാധാന്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് സാല്‍വെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ഉടന്‍തന്നെ തയ്യാറാകണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Will move ICJ again if Jadhav doesn't get fair trial - Salve, Bog victory for India, Kulbhushan Jadhav case