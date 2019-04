ലക്‌നൗ: കിഴക്കന്‍ യുപിയുടെ ചുമതല നല്‍കി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി 2019 ലെ ലോക്‌സഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് സസ്‌പെന്‍സായി തന്നെ തുടരട്ടേയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുൽഗാന്ധി.

ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്‌ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കുമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ വ്യക്തമാക്കാതെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

'അത് സസ്‌പെന്‍സായി നില്‍ക്കട്ടെ, സസ്‌പെന്‍സ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും മോശമാകാറില്ലല്ലോ'-രാഹുലിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ. വാരാണസിയില്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അടുത്ത മറുപടി

പാര്‍ട്ടി മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താന്‍ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയങ്ക മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയില്‍ മോദിക്കെതിരേ മത്സരിക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

