ചെന്നൈ: കമല്‍ഹാസന്റെ മക്കള്‍ നീതി മയ്യവുമായി സഖ്യസാധ്യതകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച് രജനികാന്ത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി കമല്‍ഹാസനുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Rajinikanth: For the benefit of the people if there is a situation to form alliance with Kamal Haasan, we will definitely come together. https://t.co/Rb3JhiqhDo pic.twitter.com/uc7yrOZDHA