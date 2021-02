വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷക പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക. സമാധാനപരമായ സമരങ്ങള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

'സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീംകോടതി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്' - യു.എസ് സ്‌റ്റേറ്റ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ അമേരിക്ക സ്വാഗതം ചെയ്തു. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയുടെ കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും വലിയതോതിലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. കര്‍ഷക നിയമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സമാധാനപരമായ സമരം ചെയ്ത കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരേയുളള നടപടികളില്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഹാലി സ്റ്റീവന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി. കര്‍ഷകരുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കമമെന്നും തടവിലായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഇല്‍ഹാന്‍ ഉമര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

