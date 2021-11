ന്യൂഡല്‍ഹി: സിഖുകാര്‍ക്കും കര്‍ഷകര്‍ക്കുമെതിരെ നടത്തിയ അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശത്തില്‍ നടി കങ്കണാ റണാവത്ത് ജയിലിലാകുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവും ഡല്‍ഹി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ മഞ്ജിന്ദര്‍ സിങ് സിര്‍സ.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കര്‍ഷകര്‍ക്കും സിഖുകാര്‍ക്കുമെതിരെ വിദ്വേഷം പടര്‍ത്തുന്നതിന് കങ്കണയെ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കുംവരെ നമ്മള്‍ ഈ പോരാട്ടം തുടരും- സിര്‍സ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കങ്കണയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്നലെ മുംബൈ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

We will fight this battle until she is put behind bars for spreading hatred against Farmers and Sikhs pic.twitter.com/cKi0zQZncg