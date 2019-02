ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിനും ഇടതിനുമൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയതലത്തില്‍ പോരാടുമെന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമായ മമതാ ബാനര്‍ജി. ഡല്‍ഹിയിലെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ പ്രതിപക്ഷ റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ മാത്രമേയുണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും ദേശീയതലത്തില്‍ ഒരുമിച്ച് പോരാടുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.. ദേശീയ താത്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതമോ പാര്‍ട്ടിയോ ത്യാഗം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മോദിയെ ഒഴിവാക്കൂ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ടി ഡി പി അധ്യക്ഷനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, എന്‍ സി പി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍, സി പി എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ തുടങ്ങിയവരും റാലിയിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

പശ്ചിമ ബെംഗാളില്‍ സി പി എമ്മിന്റെ 35 വര്‍ഷത്തെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത് മമതയാണ്. 1997ല്‍ പിരിഞ്ഞുപോന്നതില്‍ പിന്നെ കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള മമതയുടെ ബന്ധവും സുഖകരമല്ല.

content highlights: will fight along with congress and left at national level says mamata banerjee, loksabha election 2019