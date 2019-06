കേന്ദ്രത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുകയും അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളിലൊന്നാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ പുനര്‍ നിര്‍ണയം നടത്താന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറെടുക്കുന്നവെന്നുള്ളത്. ഈദ് ദിനത്തില്‍ കശ്മീരില്‍ വ്യാപകമായി ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ സംസാരവിഷയമായത് ഈ വാര്‍ത്തകളാണ്. കശ്മീരില്‍ മാത്രമല്ല സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി രാജ്യത്തെ മിക്കവരിലും ഇത്തരമൊരു വാര്‍ത്ത എത്തുകയും പ്രാദേശിക ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇതിനെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ കശ്മീരിനെ അപ്രസക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് ജമ്മുകശ്മീരിലെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള സീറ്റുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും പകരം ജമ്മു ലഡാക് മേഖലകളില്‍ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. വാസ്തവത്തില്‍ ജമ്മുമേഖലയിലുള്ളവരുടെ ദീര്‍ഘനാളത്തെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇക്കാര്യം. സംസ്ഥാനത്തെ അധികാര ശ്രേണിയില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് അവരുടെ ദീര്‍ഘകാലമായ പരാതികളിലൊന്നാണ്.

മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെന്നതിനപ്പുറം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കശ്മീര്‍ മേഖലയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ മുന്‍തൂക്കം നഷ്ടമാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. ഇതാണ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയേയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയേയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. 89 സീറ്റുകളാണ് ജമ്മുകശ്മീര്‍ നിയമസഭയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 87 എണ്ണത്തിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് പ്രതിനിധികളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന സീറ്റുകളാണ്. 87 സീറ്റുകളില്‍ പാതിയിലേറെയും അതായത് 46 സീറ്റുകളും കശ്മീരില്‍ നിന്നുള്ളവയാണ്. ജമ്മു, ലഡാക് മേഖലയില്‍ നിന്ന് 41 സീറ്റുകളും. ഇതുമൂലം ജമ്മുകശ്മീര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കശ്മീര്‍ വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയാണ്.

ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടെയും കണക്കില്‍ നോക്കിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ജമ്മു, ലഡാക് മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ പരാതി. കശ്മീരിന് 15948 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ഭൂവിഭാഗമുള്ളപ്പോള്‍ ജമ്മുമേഖലയിലത് 26,293 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. ലഡാക്കിന് 59,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും. ഇതുവച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ കശ്മീരിനേക്കാള്‍ വലിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ ജമ്മു മേഖലയ്ക്കും ലഡാക്കിനുമുണ്ട്. 1957 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം മണ്ഡലങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകള്‍, വാര്‍ത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത, പരിഗണന തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍.

2011 ലെ സെന്‍സസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കശ്മീരില്‍ ജമ്മുവിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും ജമ്മുവിനും ലഡാക്കിനും അനുകൂലമാണ്. കശ്മീരിനേക്കാള്‍ വികസനം കുറഞ്ഞ മേഖലകളാണ് ജമ്മുവിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കണിക്കിലെടുത്താല്‍ ജമ്മു മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ നിയമസഭാ സീറ്റുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നാണ് മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ജമ്മു ജില്ലയിലേയും ശ്രീനഗര്‍ ജില്ലയിലെയും സാഹചര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് ഇവര്‍ വാദിക്കുന്നു.

ജമ്മു ജില്ലയിലെ 11 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നായി 10,10,959 വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ശരാശരി 91,905 വോട്ടര്‍മാരും. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന് ശരാശരി 212 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് വലിപ്പമുള്ളത്. എന്നാല്‍ ശ്രീനഗര്‍ ജില്ലയിലെ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 6,25,801 വോട്ടര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്. ഒരുമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരുടെ ശരാശരി 78,225. ശ്രീനഗറിലെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ശരാശരി വലിപ്പം 37 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമാണ്. എട്ട് മടങ്ങ് വലിപ്പമാണ് ശ്രീനഗറിലെ മണ്ഡലങ്ങളേക്കാള്‍ ജമ്മുവിലെ മണ്ഡലങ്ങളിലാകെ ശരാശരി 13,680 വോട്ടര്‍മാര്‍ ശ്രീനഗറിലേതിനേക്കാള്‍ അധികമാണ്.

ശ്രീനഗറില്‍ കുറച്ച് ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രതിനിധികളെ ലഭിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം തങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ജമ്മു മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പരാതി. കൂടാതെ ജനസംഖ്യയുടേതുള്‍പ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങള്‍ ജമ്മുമേഖലയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൂട്ടണമെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ നിരത്തുന്നുണ്ട്. വാദങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുകയും മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം നടക്കുകയും ചെയ്താല്‍ കശ്മീരിലെ മണ്ഡലങ്ങള്‍ കുറയുകയും ജമ്മുവിലെ മണ്ഡലങ്ങള്‍ കുടുകയും ചെയ്യും. ജമ്മുവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 10 മുതല്‍ 15 വരെ കൂടുമെന്നാണ് അവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗതിമാറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് കശ്മീരില്‍ പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്കാകും ഇടയാക്കുക. മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയമെന്ന കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ പ്രചാരണങ്ങള്‍ അങ്ങനെതന്നെ തുടരുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി.

