കൊല്‍ക്കത്ത: മേയ് മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍നിന്ന് ജനവിധി തേടുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. തൃണമൂലില്‍നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോയ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ മണ്ഡലമാണ് നന്ദിഗ്രാം. കഴിഞ്ഞമാസമാണ് സുവേന്ദു തൃണമൂല്‍ വിട്ടത്.

ഞാന്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കും. നന്ദിഗ്രാം എനിക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളയിടമാണ്- നന്ദിഗ്രാമില്‍ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ മമത പറഞ്ഞു. സാധിക്കുമെങ്കില്‍ നന്ദിഗ്രാം, ഭബാനിപുര്‍ എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍നിന്നും ഇത്തവണ ജനവിധി തേടും. ഭബാനിപുരില്‍നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യമുണ്ടായാല്‍ അവിടെ മറ്റാരെങ്കിലും മത്സരിക്കും- മമത വ്യക്തമാക്കി.

I will contest from Nandigram Assembly. If possible I will contest from both Bhawanipur and Nandigram: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Nandigram#WestBengalElection2021 pic.twitter.com/y6F5bNTH9v