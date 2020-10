ന്യൂഡല്‍ഹി: തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിക്കുന്നതിന് നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനെതിരെ ഒരു കോടി രൂപ പിഴയിട്ട് കെജ് രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍.

പിഴ ചുമത്താന്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ വക്താവ് രാഘവ് ഛദ്ദ അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രദേശിക ബിജെപി ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഛദ്ദ ആരോപിച്ചു.

തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്നും ഒരു കോടി രൂപ പിഴയിനത്തില്‍ കുറവാണെന്നും ഛദ്ദ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേ സമയം, ബിജെപിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതായി നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ മേയര്‍ ജയ് പ്രകാശ് അറിയിച്ചു. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്കാരായ പ്രാദേശിക എംഎല്‍എയും എംപിയും ചേര്‍ന്ന് മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിച്ച ശേഷം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന് മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മേയര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇരു കക്ഷികളും തമ്മില്‍ പരസ്പരം പഴിചാരല്‍ തുടരുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന വായു മലിനീകരണത്തില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ബിജെപി ആക്രമണത്തെ ബാബാ വിദ്യാപതി മാര്‍ഗില്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടി രാഘവ് ഛദ്ദ നേരിട്ടത്. അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് ബിജെപി യൂണിറ്റ് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.

നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മൂലമാണ് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പൊടിപടലങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നും ഡല്‍ഹി ബിജെപി പ്രസ്താവനയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ രാഷ്ട്രീയം കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തേണ്ടതില്ലെന്നും ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്ന വകുപ്പുകള്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ തീര്‍ച്ചയായും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് രാഘവ് ഛദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. ഡല്‍ഹി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകള്‍ക്കെതിരെ അടുത്തിടെ പിഴ ചുമത്തിയതും ഛദ്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ, രാജസ്ഥാന്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം വര്‍ധിക്കുന്നതെന്നും ഛദ്ദ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഒറ്റ-ഇരട്ട റോഡ് ഗതാഗതസംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഛദ്ദ സൂചിപ്പിച്ചു. വാഹനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പുകയുടെ അഴവ കുറയ്ക്കാന്‍ റെഡ് ലൈറ്റ് ഓണ്‍, എന്‍ജിന്‍ ഓഫ് എന്ന പദ്ധതി അടുത്തിടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ മനുഷ്യജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്നത് തടയാന്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ പല നടപടികളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആം ആദ്മി-ബിജെപി കക്ഷികളുടെ പരസ്പര ആരോപണങ്ങള്‍ പരിധി വിടുന്നത്.

