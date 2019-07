ബെംഗളുരു: സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് ജെ ഡി എസ് മന്ത്രി ജി ടി ദേവഗൗഡ. സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു എതിര്‍പ്പുമില്ല- ദേവഗൗഡ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന ചില നേതാക്കളോട് രാജിവെച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചര്‍ത്തു.

ഭരണപക്ഷ എം എല്‍ എമാരുടെ രാജി മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സിദ്ധരാമയ്യയുടെ സമ്മര്‍ദതന്ത്രമാണെന്ന തരത്തില്‍ നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജിവെച്ച എം എല്‍ എമാരില്‍ പലരും സിദ്ധരാമയ്യയുമായി അടുത്തബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നവരാണെന്ന കാര്യവും ഈ ആരോപണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു.

