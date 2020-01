ലഖ്‌നൗ: 23 കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയ അക്രമി സുഭാഷ് ബദ്ദാമിനെ പോലീസ് വെടിവച്ചുകൊന്നതിന് പിന്നാലെ അയാളുടെ ഭാര്യ ആള്‍ക്കൂട്ടാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫരീദാബാദിലാണ് സംഭവം. കുട്ടികളെ ബന്ദികളാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ സുഭാഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കൊലക്കേസില്‍ പ്രതിയായ സുഭാഷ് ബദ്ദാം ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു. മകളുടെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ പേരില്‍ സുഭാഷ് ഗ്രാമത്തിലെ ഇരുപതോളം കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ബന്ദിയാക്കുകയായിരുന്നു. തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇവരെ ബന്ദിയാക്കിയത്‌.

കുട്ടികള്‍ മടങ്ങി എത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുകാര്‍ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നെത്തിയ പോലീസ് സുഭാഷുമായി അനുനയനീക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രിയോടെ പോലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിനിടെ സുഭാഷ് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടികളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സുഭാഷ് കടുത്ത മാനസികസംഘര്‍ഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് സുഭാഷ് പോലീസിനോട് ആവര്‍ത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികള്‍ മോചിതരായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ സുഭാഷിന്റെ ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചു. പോലീസ് ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അവരും മരിച്ചു.

Content Highlights: Wife Of UP Hostage-Taker, Shot Dead By Cops, Dies After Locals Thrash Her