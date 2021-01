ന്യൂഡല്‍ഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ പോലീസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്ത്.

ചെങ്കോട്ടയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ പ്രക്ഷോഭകരെ അനുവദിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകരെ തടയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭകരെ കടത്തിവിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണണം. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുകയും അവ ചവറ്റുകൊട്ടയില്‍ എറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏക പരിഹാരം. അല്ലാത്തപക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കരുതേണ്ട. സംഘര്‍ഷം വ്യാപിക്കുമോ എന്നതാണ് തന്റെ ആശങ്ക. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Why were people allowed in the Red Fort? Why weren't they stopped? Ask the Home Minister what the objective was, of letting those people inside the premises: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/3uGYk0e3h1