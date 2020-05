ജയ്പുര്‍: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച പൂര്‍ണ ഗര്‍ഭിണിയായ കോവിഡ് രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്, യുവതിയുടെ ഗര്‍ഭാവസ്ഥ മൂലമാണോ അതോ കോവിഡ് രോഗബാധ കാരണമാണോ ഇതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു എക്‌സറെ പരിശോധനയിലൂടെ രോഗിക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണഗര്‍ഭിണി ആയതിനാല്‍ എക്‌സറേ എടുക്കുന്നത് ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ബാധിക്കും. എന്നാല്‍ പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്റര്‍ എന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ലെവല്‍ നോര്‍മല്‍. യുവതിക്കുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കോവിഡ് മൂലമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം.

ഇതുപോലെ സങ്കീര്‍ണമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്റെ തോത് അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്റര്‍ എന്ന ഈ ഉപകരണം എന്താണ്, കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ ഈ കുഞ്ഞന്‍ ഉപകരണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമെന്ത്?

പേര് പോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്റെ തോത് അളക്കാനാണ് പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്വാസപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുടെ വിരലുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. സിഒപിഡി, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്‍, ആസ്ത്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവരുടെ ചികിത്സയില്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഓക്‌സിമീറ്ററില്‍ 88-95% റീഡിങ് കാണിച്ചാല്‍ അത് നോര്‍മല്‍ ആണെന്ന് കണക്കാക്കാം. 88% താഴെ മീറ്റര്‍ വന്നാല്‍ രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്‍ തോത് കുറയുന്ന ഹൈപോക്‌സിയ എന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരം അവസ്ഥകളില്‍ ഉടന്‍ വൈദ്യസഹായവും ഓക്‌സിജന്‍ തെറാപ്പിയും രോഗിക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്.

പള്‍മണോളജിസ്റ്റുകള്‍ നയിക്കുന്ന പരിശോധനയിലും ചികിത്സയിലും സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്പും ഓക്‌സിമീറ്ററുകളും ഏറെ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതില്‍ ഓക്‌സീമീറ്ററുകള്‍ക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളതെന്ന് ജയ്പുര്‍ എസ്എംഎസ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ അസി. പ്രൊഫസര്‍ ഷീതു സിങ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗികളില്‍ ഓക്‌സിമീറ്റര്‍

ന്യുമോണിയ ആണ് കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണം. ശ്വാസകോശത്തില്‍ ഫ്‌ളൂയിഡുകളോ പഴുപ്പോ നിറഞ്ഞ് അണുബാധ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്റെ തോത് കുറയും. ശ്വസിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടും. കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയും. ഇത് രക്തത്തിലെ അസിഡിറ്റി തോതിനെ ബാധിക്കുകയും ഹൃദയാഘാതത്തിലും മരണത്തിലേക്കും വരെ എത്തിയേക്കാം.

ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് ഓകിസ്ജന്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഓക്‌സിജന്‍ തെറാപ്പി ചെയ്യണം. ധമനികളിലെ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റും നടത്തണം. ഇത് ഓകിസ്ജന്റേയും കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡിന്റേയും അളവ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. രോഗിക്ക് എത്ര ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

പള്‍മണോളജിയില്‍ പള്‍സ്, പ്രഷര്‍, ടെംപറേച്ചര്‍ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന സൂചകമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. എല്ലാ കോവിഡ് സെന്ററുകളിലും ഈ പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങളോടെ വരുന്നവരില്‍ കോവിഡ് പരിശോനാവേളയിലും ഓക്‌സീമീറ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിക്കും. ഹൈപോക്‌സിയ എന്ന അവസ്ഥ തുടക്കത്തില്‍ തന്ന തിരിച്ചറിയാന്‍ ഈ മീറ്ററിലൂടെയുള്ള പരിശോധനയില്‍ സാധിക്കും.

വീടുകളില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികളില്‍ പരിശോധന നടത്താനും ഓക്‌സിമീറ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. രോഗിയുടെ നില വഷളാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഓക്‌സിമീറ്ററിലൂടെ സാധിക്കും. വീടുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധാരണ ഓക്‌സിമീറ്ററുകള്‍ക്ക് 3000 രൂപ മുതലാണ് വില. ആശുപത്രികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് വില ലക്ഷത്തോളം വരും.

