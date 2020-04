ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകര്‍ച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു.എസില്‍ എണ്ണവില തിങ്കളാഴ്ച നെഗറ്റിവീലെത്തിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മേയിലേക്കുള്ള വില 130 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് -6.75 ഡോളര്‍ വരെയെത്തിയിരുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന് എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യം വലിയതോതില്‍ കുറഞ്ഞതാണ് വിലയിലെ വന്‍ ഇടിവിന് കാരണം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമുള്ള ചില്ലറ വില്‍പന വിലയില്‍ കുറവു വരാന്‍ വിപണിയിലെ വിലയിടിവ് കാരണമാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ വിലവ്യത്യാസം അനസരിച്ച് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ ചില്ലറ വില്‍പനവിലയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. 2015ല്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 28 ഡോളറായി കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധനവിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധനവിലയുടെ അമ്പത് ശതമാനവും നികുതിയാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന്റെ വില കണക്കാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനവില, ചരക്കുകൂലി, ഡീലര്‍മാര്‍ക്കുള്ള തുക, എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ഡീലര്‍ കമ്മീഷന്‍, വാറ്റ്, ഡോളറുമായി രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില്ലറ വില്‍പനവിലയില്‍ ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല.

വലിയ തോതില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില താഴുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും വ്യാപാരത്തില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും. രൂപയുടെ മൂല്യം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനും പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, എണ്ണവിലയില്‍ വലിയ സബ്‌സിഡി നല്‍കേണ്ട സാഹചര്യം സര്‍ക്കാരന് ഇല്ലാതാകും. നികുതി ഇനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടാനും ധനകമ്മി കുറയ്ക്കാനും സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കും.

നിലവിലെ എണ്ണ സംഭരണികളും സംഭരണ സൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങാന്‍ വ്യാപാരികളെത്തുന്നില്ല. വില കുറയുകയും വാങ്ങാന്‍ ആളില്ലാതാവുകയും ചെയ്താലും ഉല്‍പാദനം നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. എണ്ണക്കിണറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുന്നത് അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി തകരാറിലാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ലോക്ക്ഡൗണുകളും യാത്രാനിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് എണ്ണ വില കൂപ്പുകുത്തിയത്. യുഎസിലെ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് വെസ്റ്റ് ടെക്‌സസ് ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റിന്റെ മേയിലേക്കുള്ള വില ബാരലിന് 1.10 ഡോളറായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൗദി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒപെക് രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയും എണ്ണ ഉത്പാദനം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭരണ ശേഷികളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വാങ്ങാന്‍ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

പ്രധാനമായും വിമാനക്കമ്പനികള്‍, പെയിന്റ് കമ്പനികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നേട്ടമാകും.

