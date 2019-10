മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ഇത്രയധികം റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്തിനെന്ന് ശിവസേന. തന്റെ മുന്നണിയെ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള പ്രതിപക്ഷമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്രഫട്‌നവിസ് കരുതുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രയധികം റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ശിവസേന പരിഹാസ രൂപേണ ആരോപിച്ചു. ശിവസേനയുടെ മുഖപത്രമായ സാംനയില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായ സഞ്ജയ് റാവുത്താണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

ബിജെപി മുന്നണിയെ എതിരിടാന്‍ കെല്‍പുള്ള പ്രതിപക്ഷം സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്‌നവിസ്‌ അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പരോക്ഷ മറുപടി കൂടിയാണ് സാംനയില്‍ ശിവസേന നല്‍കിയത്.

"തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ കാണാന്‍ പോലുമില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും മുന്നില്‍നിര്‍ത്തി 100 കണക്കിന് റാലികള്‍ക്ക് ഫഡ്‌നവിസ്‌ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയതെന്തിനാണ്", സാംനയിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ റാവുത്ത് ചോദിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു രംഗത്തെ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ സാന്നിധ്യം വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റ രാഷ്ട്രീയഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് നിയമസഭയില്‍ ഇരിക്കാനായി മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാന്‍ കൂടി വേണ്ടിയാണെന്നും ലേഖനം പറയുന്നു.

