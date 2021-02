ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ പരോക്ഷ പരിഹാസവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ മിക്ക ഏകാധിപതികളുടേയും പേര് 'M' എന്ന അക്ഷരത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലൂടെ രാഹുലിന്റെ പരിഹാസ ചോദ്യം. മുസ്സോളിനി, മുബാറക്, മുഷറഫ് എന്നിങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങളും രാഹുല്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പേര് ട്വീറ്റില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.

Why do so many dictators have names that begin with M ?



Marcos

Mussolini

Milošević

Mubarak

Mobutu

Musharraf

Micombero — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2021

കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള ട്വീറ്റില്‍ താന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേന്ദ്രബജറ്റിനെതിരേയും രാഹുല്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തി. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു പകരം കുത്തകമുതലാളികളായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൈമാറാനാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

