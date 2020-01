ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക്‌ ശേഷമുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിതല സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശന തീരുമാനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍. കശ്മീരിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമാണെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലെന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനായി പ്രത്യേക മന്ത്രിതല സംഘം ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ ചോദിച്ചു.

കാര്യങ്ങള്‍ ശാന്തമാണെങ്കില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്ക് കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള അനുമതി എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എഎന്‍ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം കശ്മീരിലേക്ക് ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിതല സംഘത്തെ അയക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കപില്‍ സിബല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ജനുവരി 18 മുതല്‍ 25 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ 36 മന്ത്രിമാര്‍ അടങ്ങിയ കേന്ദ്രസംഘമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിവിധ ജില്ലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക. കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം ആര്‍ട്ടികള്‍ 370 എടുത്തുകളഞ്ഞതിലൂടെ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

