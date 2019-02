ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണം പോലെയുള്ളവ തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി ഈ വിഷയത്തില്‍ താന്‍ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പശ്ചിമബംഗാളില്‍ വര്‍ഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതയായതെന്ന് അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Mamata Banerjee on #PulwamaAttack:The Govt had inputs from intelligence agencies on Feb 8 that such attacks might happen before elections. Why no action was taken? Why 78 convoys were still allowed?...I also have intelligence reports that my phone is always taped, as you all know pic.twitter.com/KulUn9oUNe