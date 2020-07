ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‍ലോത്തിന് 106 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കില്‍ എംഎല്‍എമാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിഭാഗം നേതാവ് ഹേമ രാം ചൗധരി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

100 എംഎല്‍എമാരെയാണ് ഗെഹ് ലോത് വിഭാഗം ജയ്പുരിലെ ഫെയര്‍മോണ്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം തനിക്ക് 106 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഗെഹ് ലോത് ഇവരെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരില്‍ 100 പേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

തനിക്ക് 30 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പൈലറ്റിന് 16 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഈ വാദത്തെയും ഹേമ രാം ചൗധരി നിഷേധിച്ചു.'ഞങ്ങള്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് ഒപ്പം ഉണ്ട്. 30 പേര്‍ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.' ചൗധരി പറയുന്നു. 15 എംഎല്‍എമാര്‍ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ സച്ചിന്‍ വിഭാഗം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ഇല്ല. എവിടെവെച്ചാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

നേതൃത്വത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ 11 സീറ്റുകള്‍ പോലും നേടാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ചൗധരി കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

'2013ലെ രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അശോക് ഗെഹ് ലോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേരിട്ടത്. അന്ന് രാജസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് വെറും 21 സീറ്റുകളാണ്. നിലവിലുള്ള നേതൃത്വവുമായി തുടരാനാണ് തീരുമാനമെങ്കില്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 11 സീറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ നമുക്ക് കിട്ടാനിടയില്ല. നേതൃത്വം മാറ്റൂ, കോണ്‍ഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ.' ചൗധരി പറഞ്ഞു.

2014-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വളരെ മോശമായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം സച്ചിന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് നിര്‍ണായക പങ്കുവവഹിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പൈലറ്റിന് നല്‍കിയില്ലെന്നും ചൗധരി കുറ്റപ്പെടുത്തി.' സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടന്നത്. അഞ്ചുവര്‍ഷം ഓരോ വീടുകളും സന്ദര്‍ശിച്ചും ആളുകളെ നേരിട്ടുകണ്ടുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ പൈലറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാർ വിജയിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കെത്താനായത്. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കേണ്ട ഘട്ടമായപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തഴഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അത് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ തീരുമാനമായതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ ആ വിഷം കുടിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ വെളളം ഞങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിലാണ്'

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയില്‍ പറഞ്ഞ ഒരു വാദ്ഗാനം പോലും ഗെലഹ് ലോത് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വോട്ടുകള്‍ക്ക് പകരമായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കണം. ബിജെപിയില്‍ ചേരുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബിജെപിക്കെതിരെയാണ് തങ്ങള്‍ പോരാടിയതെന്നും ബിജെപിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ചൗധരി കോണ്‍ഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

