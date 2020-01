ലഖ്‌നൗ: നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പെണ്‍മക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ അതേ നിയമം ലംഘിച്ച് ലഖ്‌നൗവില്‍ അമിത് ഷാ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതെന്ന ആരോപണവുമായി ഉര്‍ദു കവി മുനവര്‍ റാണ.

നിരോധനാജ്ഞ നിലനില്‍ക്കെ ലഖ്‌നൗ ക്ലോക്ക് ടവറിന് സമീപം നടക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മുനവറിന്റെ മക്കളായ സുമയ്യ, ഫൗസിയ എന്നിവരെ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിരോധനാജ്ഞ നിലനില്‍ക്കെ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത അമിത് ഷായ്ക്ക് നിയമം ബാധകമല്ലേയെന്നാണ് മുനവറിന്റെ ചോദ്യം.

'എന്റെ മക്കളായ സുമയ്യ, ഫൗസിയ എന്നിവരെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ അമിത് ഷാ എന്താണ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാലില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ആ റാലിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുറപ്പാണ്. ഒരേ നിയമം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു തരത്തില്‍ നടപ്പാക്കാനാകുക?' മുനവര്‍ ചോദിച്ചു.

എന്നാല്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിക്കായി മുന്‍കൂര്‍ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നതായി ബിജെപി വക്താവായ ചന്ദ്രമോഹന്‍ വ്യക്തമാക്കി. റാലിക്കായി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനും പബ്ലിക് വര്‍ക്ക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നതായി ലഖ്‌നൗ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് പ്രകാശും അറിയിച്ചു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലു മുനവര്‍ റാണയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് നിരോധനാജ്ഞ ബാധകമാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയായ ബിജെപിയുടെ കാര്യമെത്തുമ്പോള്‍ അധികൃതര്‍ നിയമലംഘനം നടത്താന്‍ അനുവാദം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അജയ് കുമാര്‍ ആരോപിച്ചു.

ഈ നടപടി രാജാവ് നഗരത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഫക്കീറിന്റെ മക്കളെ മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് മുനവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'എന്റെ മക്കളോട് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയോ, മരണമോ ആയിരിക്കും അവര്‍ വിധിക്കുന്ന കൂടിയ ശിക്ഷ.' കവി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് ലഖ്‌നൗ ക്ലോക്ക് ടവറിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നത്. സമരക്കാര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ പ്രതിഷേധസ്ഥലത്ത് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു.

