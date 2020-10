ന്യൂഡൽഹി: രാമസേതുവിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൈകുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബി.ജെ.പി.നേതാവും രാജ്യസഭ എം.പിയുമായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. തനിക്ക് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്നും സ്വാമി ചോദിച്ചു.

'രാമസേതുവിനെ ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഫയലിൽ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒപ്പുവെയ്ക്കാത്തത്? എനിക്ക് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതോ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ തരത്തിലുളള വക്രതയാണോ? എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നുംവേണ്ട. എല്ലാം രാമൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.' സ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Why is PM not signing the file to declare Ram Setu as National Monument so that the Setu can be maintained by Union Government? Is anyone worried that I will get the credit or is it Uttarakhand Government type of perverseness in the PMO? I dont need the credit. Lord Ram does.