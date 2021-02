ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഭീരുവാണെന്നും ചൈനയ്‌ക്കെതിരായി നിലപാടെടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ പാംഗോങ് തടാകത്തിന് തെക്കും വടക്കുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ സൈനികരെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശം. ചൈനീസ് സൈന്യം പാംഗോങ് തടാകത്തിനു വടക്കുള്ള ഫിംഗര്‍ എട്ടിലേക്കും ഇന്ത്യ ഫിംഗര്‍ മൂന്നിലെ ധന്‍സിങ് ഥാപ പോസ്റ്റിലേക്കും പിന്മാറുമെന്നുമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഫിംഗര്‍ നാല് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശമാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് എന്തിന് ഫിംഗര്‍ മൂന്നിലേക്ക് മാറുന്നുവെന്നുമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപ്രദേശം പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിന് ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കിയെന്ന് ചോദിച്ച രാഹുല്‍ ഇത് നൂറു ശതമാനവും ഭീരുത്വമാണെന്നും പറഞ്ഞു. 'പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഭീരുവാണ്. ചൈനയ്‌ക്കെതിരേ നില്‍ക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് വസ്തുത. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ത്യാഗത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ചൈനയ്ക്കെതിരേ നിലകൊളളാന്‍ തയ്യാറാണ്. വ്യോമസേന തയ്യാറാണ്, നാവികസേന തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറല്ല.' രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

ചൈനയുടെ മുന്നില്‍ നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ ശിരസ്സ് കുനിച്ചു. നമ്മുടെ ഭൂമി ഫിംഗര്‍ 4 വരെയാണ്. ഫിംഗര്‍ 3 മുതല്‍ ഫിംഗര്‍ 4 വരെയുളള ഇന്ത്യന്‍ ഭൂമിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കിയത്. മറ്റൊന്ന്, തന്ത്രപരമായ ഡെപ്‌സാങ് മേഖലയില്‍ ചൈന അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഒരുവാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പവിത്രഭൂമി പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്നുളളതാണ് സത്യം. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തത വേണം.' - രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള സൈനികപിന്മാറ്റത്തിനാണ് ഇരുരാജ്യവും ധാരണയിലെത്തിയതെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്റിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു.പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ഉപാധികള്‍ക്കൊന്നിനും വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചുഭൂമിപോലും ആര്‍ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാംഗോങ് തടാകത്തീരങ്ങളില്‍നിന്ന് സൈനികര്‍ സംഘടിതമായ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങിയതായി ചൈനീസ് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണല്‍ വുഖിയാന്‍ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ത്തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനം. ഒമ്പതുമാസമായി ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തിനാണ് ഇതോടെ അയവുവന്നത്.

Content Highlights: Why has Modi given up our territory to the Chinese: Rahul Gandhi