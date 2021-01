ന്യൂഡൽഹി: യു.കെയിൽ പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദം പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യു.കെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. യു.കെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ വിലക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞദിവസം ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലക്ക് നീട്ടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. യു.കെയിലെ നിലവിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യു.കെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങളെ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ ചോദിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

വിലക്ക് ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യു.കെയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം ജനുവരി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ജനുവരി 23 വരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം 30 ആക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുകെയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള വിശദമായ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

യുകെയിൽ നിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം വിമാന സർവീസും ഡൽഹിയിലേക്കും മുംബൈയിലേക്കുമാണ് ചർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനോടകം യുകെയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 73 പേർക്ക് പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

