ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികര്‍ക്കും ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി യോഗത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ലഡാക്ക് വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാര്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചേര്‍ന്ന പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി യോഗത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഈ ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്. സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരായിരുന്നു.

ജവാന്മാര്‍ക്കും സൈനികര്‍ക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിഷയം തേജ് ബഹാദൂര്‍ യാദവ് അടക്കമുള്ള പല സൈനികരും മുമ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അവര്‍ക്കെല്ലാം പിന്നീട് കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാഹുല്‍ വീണ്ടും വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന് വില നല്‍കേണ്ടി വരുന്നത് സൈനികരാണെന്ന സൂചനയും രാഹുല്‍ നല്‍കി.

എന്നാല്‍, ജവാന്മാരുടെയും ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. ഓഫീസര്‍മാര്‍ പൊതുവെ നഗരങ്ങളില്‍നിന്നും ജവാന്മാര്‍ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നും ഉള്ളവരാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

മാര്‍ച്ച് 2020 ലുള്ള തല്‍സ്ഥിതി തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകളാണ് ചൈനയുമായി ഇന്ത്യ നടത്തിയതെന്ന് യോഗത്തിനുശേഷം രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഭൂമിയില്‍നിന്നും ചൈനയെ തള്ളി പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയോ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. മറ്റുചര്‍ച്ചകള്‍കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ചൈന വിഷയത്തിലടക്കം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശമുന്നയിക്കുന്ന രാഹുല്‍ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി യോഗങ്ങളിലൊന്നും പതിവായി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.

