മഥുര: രാജ്യത്തിന് 126 യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ട് 36 റഫേല്‍ ജെറ്റുകള്‍ മാത്രം വാങ്ങാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ ഡാസോ ഏവിയേഷനുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവ് പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദി ചോദിച്ചു.

2019ലും 2022ലുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഡാസോ ഏവിയേഷന്‍ 36 യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുക.

റഫേല്‍ ഇടപാടില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നതെന്നും ചതുര്‍വേദി ആരോപിച്ചു.

"കോടീശ്വരനായ സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യതാല്‍പര്യങ്ങള്‍ ബലികഴിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിലെങ്ങനെ 576 കോടി രൂപ വില വരുന്ന വിമാനത്തിന് 1,670 കോടി രൂപയാകും. 70 വര്‍ഷമായി സര്‍ക്കാര്‍ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരുന്ന പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം വെറും 12 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരണം തരണം" - ചതുര്‍വേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

