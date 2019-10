ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ വി.ഡി സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് ഭാരതരത്‌ന നല്‍കുമെന്ന ബി.ജെ.പി വാഗ്ദാനത്തെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത്. സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് കൊടുക്കാമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ്‌സെയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൂടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി ചോദിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് തിവാരിയുടെ പരിഹാസം.

''എന്തിനാണ് എന്‍ഡിഎ / ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ സവര്‍ക്കയ്ക്ക് ഭാരതരത്‌ന നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ്‌സെയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൂട. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ വ്യക്തി മാത്രമാണ് സവര്‍ക്കര്‍. നാഥൂറാം ഗോഡ്‌സെ ഗാന്ധിയെ വധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 150-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓര്‍മകളെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കില്‍ അത് മുഴുവനായും ഇല്ലാതാക്കുക''- മനീഷ് തിവാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സവര്‍ക്കറുടെ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതും രണ്ടാമത്തേത് സെല്ലുലാര്‍ ജയിലില്‍നിന്ന് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് പുറത്ത് വന്നതും. ഗാന്ധി വധത്തിലെ ഗൂഡാലോചനയില്‍ സര്‍വര്‍ക്കറും പങ്കാളിയായിരുന്നെന്നും ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് ആരോപിച്ചു.

വാരണാസിയിലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ സംസാരിക്കവെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സവര്‍ക്കറെ പുകഴ്ത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 1857 ലെ ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വിളിച്ചത് പോലെ ഒരു ലഹള മാത്രമായി തുടരുമായിരുന്നെന്നും സവര്‍ക്കറാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് വിളിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. അവഗണിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാനായി ചരിത്രം പുനര്‍രചിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.

content highlights: Why Bharat Ratna to Savarkar, why not to Godse, asks Congress