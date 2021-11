ന്യൂഡല്‍ഹി: ജോലിചെയ്യാന്‍ ആകര്‍ഷകമായ സ്ഥലമല്ല ലോക്‌സഭയെന്ന് ആരുപറഞ്ഞെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. ശശി തരൂര്‍. ആറ് വനിതാ എം.പിമാരുമായുള്ള സെല്‍ഫിക്കൊപ്പമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ തരൂരിന്‍റെ ചോദ്യം. ഇതിനു പിന്നാലെ വിമർശനവും കമന്‍റുകളുമായി ട്വീറ്റും ഫേയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും പെട്ടെന്ന് വൈറലായി.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിമാരായ മിമി ചക്രവര്‍ത്തി, നുസ്രത്ത് ജഹാന്‍, എന്‍.സി.പി. എം.പി. സുപ്രിയ സൂലെ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു തരൂരിന്റെ സെല്‍ഫി. മിമി ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് സെല്‍ഫി പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB