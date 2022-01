ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബിലെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സുവര്‍ണ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ രാഹുലിനെ പോക്കറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന ആരോപണവുമായി അകാലിദള്‍ എംപി ഹര്‍സിമ്രാത് കൗര്‍. രാഹുലിന്റെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കള്‍ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് ഉത്തരവാദികള്‍ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളില്‍ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ണ്‍ജീത് സിങ് ചന്നി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ജീന്ദര്‍ സിങ്, പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ നവ്‌ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു എന്നിവരാണ് രാഹലിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സുവര്‍ണ ക്ഷേത്രത്തെ ഒരു തവണ കൂടി അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കാമെന്നും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രികൂടിയായ കൗര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Who picked @RahulGandhi's pocket at Sri Harmandir Sahib?@CHARANJITCHANNI? @sherryontopp? or @Sukhjinder_INC? These were the only 3 persons allowed by Z-security to get near him. Or is it just one more attempt to bring bad name to our holiest shrine, after the 'be-adbi' incidents?