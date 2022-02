ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൈയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്. എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് നൽകിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1946ലെ കത്തും ടാറ്റ ട്വീറ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

1946 ടാറ്റാസൺസ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ കൂടിയാണ് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നാല് പേരുകളായിരുന്നു ആദ്യം പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ്, പാൻ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ്, ട്രാൻസ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ്, എയർ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ നാല് പേരുകളായിരുന്നു അത്. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഈ നാല് പേരുകളിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചു.

(1/2):Back in 1946, when Tata Air Lines expanded from a division of Tata Sons into a company, we also had to name it. The choice for India’s first airline company came down to Indian Airlines, Pan-Indian Airlines, Trans-Indian Airlines & Air-India. #AirIndiaOnBoard #WingsOfChange pic.twitter.com/BKpmwyAMim