ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ പ്രതിഷേധിച്ച ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ച ചുവന്ന കുപ്പായക്കാരന്‍ ആരെന്ന ചോദ്യമുന്നയിച്ച് വിരമിച്ച ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് മാര്‍ക്കണ്ഡേയ കട്ജു.

ജീന്‍സും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഷൂവും ചുവന്ന കുപ്പായവും ഹെല്‍മെറ്റും ധരിച്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെ വടികൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. മുഖം മറച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇയാള്‍ പോലീസുകാര്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി ധരിച്ചിരുന്ന ഹെല്‍മെറ്റും അണിഞ്ഞിരുന്നു.

യൂണിഫോമിലല്ലാത്ത വേഷത്തില്‍ മുഖം മറച്ചു കൊണ്ട പോലീസിനോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ജാമിയയിലെ കുട്ടികളെ തല്ലിയ ഇയാള്‍ ആരാണെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് കട്ജു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Can anyone tell me who is this man in civil dress, with his face hidden, beating the students of Jamia, along with the police?? pic.twitter.com/1MmGukxeHB