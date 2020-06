ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യയുടെ എത്രത്തോളം ഭൂമി കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് അവരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ആരാഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലെ 40 - 60 സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശം ചൈന അനധികൃതമായി കൈയ്യേറിയെന്നാണ് മുന്‍ സൈനിക ജനറല്‍മാരും പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആര്‍ക്കാണ്. ചൈനീസ് സൈനികര്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയത്.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ പാന്‍ഗോങ് സോയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രദേശത്ത് സൈനിക സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് നിര്‍മാണത്തെ ചൈന എതിര്‍ത്തതായിരുന്നു സംഘര്‍ഷത്തിന് കാരണം. ആരാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിയെന്ന് രാജ്യത്തിന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മെയ് അഞ്ച് മുതല്‍ ഇന്നുവരെ ഇന്ത്യയുടെ എത്രത്തോളം ഭൂമി ചൈനീസ് സൈന്യം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയണം.

40-60 സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ ഭൂമി ചൈന കൈയേറിയെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കണം. പാന്‍ഗോങ് സോയില്‍ ടെന്റുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞ ചൈനീസ് സൈനികരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. പ്രശ്‌നം കോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോറേജില്‍ വെക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്ക് വിഷയത്തില്‍ വിമര്‍ശമുന്നയിച്ച രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെയും മനീഷ് തിവാരി വിമര്‍ശിച്ചു. ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിനു പകരം പ്രതിപക്ഷത്തിനു നേരെ കടുത്ത ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് നിയമമന്ത്രി ചെയ്തത്. പ്രതിപക്ഷത്തിനുനേരെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രോഷം രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയവരോടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ദേശസ്‌നേഹം ബിജെപിയുടേയും എന്‍ഡിഎയുടേയും കുത്തകയല്ല. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയെന്ന നിലയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സുരക്ഷയും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ ഡിഫന്‍സ് സെക്രട്ടറിയോ രാജ്യത്തോട് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പാന്‍ഗോങ് സോ ലേക്ക്, ഗുല്‍വാന്‍ വാലി, നാക്യു ല തുടങ്ങിയ പേരുകളൊന്നും ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സൈനികരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തോടെ രാജ്യത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്കുപോലും ഈ പേരുകള്‍ അറിയാമെന്നും മനീഷ് തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Who is responsible for eastern Ladakh standoff? Cong asks Modi